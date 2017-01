Federer arrasa Tomic depois da zebra de Del Potro

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 19 Jan (Reuters) - Roger Federer não estava disposto a deixar uma tendência se desenvolver, depois das primeiras zebras da semana no Aberto da Austrália, no sábado e arrasou o tenista australiano Bernard Tomic com autoridade para chegar às quartas de final.

Juan Martin del Potro surpreendeu Federer ao vencer o Aberto dos EUA em 2009, mas foi o argentino, sexto cabeça de chave do torneio, que levou um susto no sábado quando um inspirado Jeremy Chardy chegou com tudo, atropelando o adversário.

Serena Williams e Andy Murray não tiveram dificuldades para vencer suas partidas mais cedo no sábado, mas a campeã do ano passado e número um do mundo, Victoria Azarenka precisou se esforçar mais para conseguir mais uma vitória.

Porém, todas as atenções estavam voltadas para a partida da noite na Arena Rod Laver, onde Tomic estava empolgado com suas chances de transformar seu bom começo de temporada em uma vitória sobre o jogador considerado por muitos como o melhor jogador a pegar numa raquete.

Tomic se empenhou ao máximo e esteve a dois pontos de vencer um emocionante tie-break, do segundo set, mas o campeão de 17 Grand Slams, simplesmente mudou de marcha e com alguns winners extraordinários disparou para uma vitória por 6-4, 7-6 e 6-1.

"Eu tive que conseguir usar todo o meu repertório na quadra hoje, defesa e ataque, que eu gosto", disse o segundo cabeça de chave, que vai enfrentar Milos Raonic, antes de dar alguns conselhos a Tomic.

"Acho que é importante estar confiante, mas obviamente é preciso respeitar o jogo e os outros jogadores. Acho que ele tem muito respeito por mim".