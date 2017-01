Felipão opta por experiência e avisa que time ainda não é o ideal

Felipão, que substituiu Mano no fim de novembro, fez nesta terça-feira sua primeira convocação desde o retorno ao comando do time brasileiro, para um amistoso contra a Inglaterra, em 6 de fevereiro, e avisou que o time ainda não será o ideal.

A cota de mais maduros é formada por Ronaldinho Gaúcho, Fred, Luis Fabiano e Júlio César, que já disputaram Copas do Mundo, e por jogadores como Miranda, 28, e Dante, 29, sem história na seleção mas com posição de destaque em seus clubes nas ligas europeias.

Logo em seu primeiro jogo, o técnico campeão mundial de 2002 terá pouco tempo para treinar antes do amistoso com a Inglaterra, no estádio Wembley. Os jogadores vão se apresentar nos dias 3 e 4 de fevereiro e a partida está marcada para o dia 6. A preparação do Brasil será na base da conversa e de vídeos preparados pela comissão técnica.