Beyoncé não move os lábios sobre suposta dublagem de hino na posse de Obama

LOS ANGELES, 24 Jan (Reuters) - Os lábios de Beyoncé continuaram selados na quarta-feira sobre sua interpretação do hino nacional norte-americano na cerimônia de posse de Barack Obama que fez manchetes, deixando para que os outros comentem sobre se ela dublou uma canção gravada ou não.

A revista de celebridades Us Weekly citou uma fonte que disse que a artista vencedora do Grammy ficou decepcionada pela polêmica que gerou depois de cantar "The Star-Spangled Banner" na solenidade de segunda-feira usando uma canção pré-gravada - e atraiu comparações ao falecido cantor italiano de ópera Luciano Pavarotti.