Indicado a secretário de Estado Kerry recebe elogios em audiência do Senado dos EUA

Aparecendo perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, que ele presidiu pelos últimos quatro anos, o cinco vezes senador por Massachusetts e veterano da Guerra do Vietnã foi elogiado por democratas e republicanos.

"Olho para você, ao ser indicado para isso, como alguém que levou quase que toda a vida, por assim dizer, por este momento, sendo capaz para servir nessa posição", disse o senador Bob Corker do Tennessee, o principal republicano no grupo.

"Você não precisará de apresentação para os líderes políticos e militares do mundo, e começará --a partir do primeiro dia-- totalmente familiarizado não apenas com os meandros da política norte-americana, mas com uma compreensão da necessária abordagem diferenciada", acrescentou Menendez.