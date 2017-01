Bebeto será coordenador de categorias de base da seleção

25 Jan (Reuters) - O ex-jogador Bebeto, membro do Comitê Organizador da Copa de 2014, foi convidado pela CBF para assumir um cargo de coordenação nas categorias de base do Brasil, disse nesta sexta-feira o presidente da entidade, José Maria Marin.

Marin escolheu Bebeto por ter um bom entrosamento com o ex-jogador no comitê organizador e pela larga experiência no futebol, especialmente na seleção brasileira.

A eliminação precoce do Brasil, ainda na fase de grupos do campeonato sul americano na Argentina, foi a gota d' água para o dirigente que já estava de olho na formação dos atletas da seleção brasileira.

Marin e Bebeto estiveram na Argentina para dar uma força aos jogadores da seleção sub-20 e tentar entender o que se passava com uma seleção formada por jovens que já eram titulares em muitos clubes grandes da primeira divisão do Brasil.

O filho de Bebeto, o jovem Matheus, do Flamengo, participou do fracasso na Argentina. Com a eliminação ainda na fase de grupos, o Brasil ficou de fora do mundial da categoria.