Importações de soja da China deverão subir no 2o trimestre

PEQUIM/CINGAPURA, 29 Jan (Reuters) - A China, maior comprador mundial de soja, deve importar mais de 15 milhões de toneladas da oleaginosa no segundo trimestre do ano, alta de 36 por cento ante a estimativa de compras para o período entre janeiro e março, mas atrasos nos portos brasileiros podem postergar embarques.

"O Brasil está esperando uma safra recorde de soja, enquanto a seca nos EUA no ano passado faz com que o Brasil tenha que exportar mais milho também."

Compradores chineses tem agendado muitas cargas de soja da América do Sul no último mês, ao mesmo tempo em que cancelaram pedidos de soja dos EUA no fim de dezembro para se beneficiarem de preços mais baixos na América do Sul.