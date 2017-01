Atraso na safra sul-americana de soja pode elevar preço--analista

HAMBURGO, 29 Jan (Reuters) - Atrasos na colheita de soja ou problemas no transporte na América do Sul podem fazer com que os negócios voltem para os Estados Unidos nos próximos meses, impulsionando os futuros na bolsa de Chicago, afirmou nesta terça-feira a consultoria Oil World, com sede em Hamburgo.

O mercado global está contando com uma grande safra da América do Sul no início deste ano para uma recomposição dos estoques apertados após a seca nos EUA em 2012, e há grande preocupação com atrasos ou problemas climáticos para a colheita no Brasil e na Argentina.