Pôster da Copa de 2014 valoriza cores e mapa do Brasil

RIO DE JANEIRO, 30 Jan (Reuters) - O pôster da Copa do Mundo de 2014 foi lançado nesta quarta-feira pelo Brasil e pela Fifa e passa a ser o terceiro emblema oficial do Mundial do ano que vem.

O pôster tem como tema "uma só identidade" e valoriza o mapa do Brasil, já que o cartaz mostra duas pernas de jogadores disputando uma bola formando o mapa do país.

Estilizado nas cores do Brasil, o pôster, elaborado pela agência de design Crama, se junta a outros símbolos do Mundial, como o mascote Fuleco e a bola Brazuca. A bola da Copa das Confederações foi batizada de Cafusa.

A escolha do pôster contou com a participação de membros do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 (COL), como Bebeto, Ronaldo e o presidente José Maria Marin, além da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e o artista plástico e pintor brasileiro Romero de Brito.