Fifa reduz exigência e custo de estruturas temporárias de estádios da Copa

RIO DE JANEIRO, 30 Jan (Reuters) - Após reclamações de governadores e prefeitos, a Fifa e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 (COL) decidiram flexibilizar algumas exigências relativas às instalações temporárias para o Mundial e a Copa das Confederações, que podem resultar numa redução de preços de 12 a 15 por cento, informaram nesta quarta-feira integrantes das duas entidades.

O compromisso de bancar essas instalações não permanentes foi firmado pelos entes federativos ainda na candidatura do Brasil à Copa de 2014.

"É um acordo e compromisso das cidades. Não vamos pedir nada adicional se não for necessário para o evento... Reconsideramos pedidos que fizemos quando achamos que era demais", afirmou o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, em entrevista coletiva.

Cada cidade-sede tem um custo estimado para essas instalações temporárias, e, no caso do Rio de Janeiro, as estimativas orçamentárias eram de aproximadamente 80 milhões de reais para os dois eventos.