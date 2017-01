ESTREIA-Preconceitos e escatologia contaminam humor de "Inatividade Paranormal"

Aqui, a paródia mira a série "Atividade Paranormal", passando-se por mais um daqueles filmes de "gravações encontradas". Tudo isso, no fundo, é só uma desculpa para disparar piadas calcadas na misoginia e no preconceito contra latinos e homossexuais.

Malcolm (Wayans) acaba de trazer sua namorada (Essence Atkins) para morar com ele em sua casa luxuosa em Los Angeles. Logo na chegada, ela mata o cachorro atropelado e não se dá bem com a empregada mexicana (Marlene Forte).

Malcolm compra uma câmera para gravar as relações sexuais com a namorada. Enquanto ela se prepara, ele simula sexo com animais de pelúcia. A câmera fica ligada durante a noite toda -como no filme original- e registra, além da séria flatulência da moça, o que pode ser uma atividade paranormal.