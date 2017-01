Farc libertam trabalhadores capturados, mas matam 4 soldados

Os sequestros e outros incidentes violentos ocorreram dias depois do final de uma trégua unilateral de dois meses adotada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em novembro, quando foi lançado o processo de paz com o governo em Havana.

No departamento de Narino (sudoeste), importante rota de acesso do narcotráfico para o Pacífico, rebeldes das Farc mataram quatro soldados em um combate no município de Policarpa.

Desde que a trégua das Farc expirou, em 20 de janeiro, o grupo já atacou instalações petrolíferas e mineradoras, incluindo dois oleodutos e uma ferrovia carvoeira. No fim de semana passado, dois policiais foram sequestrados no sudoeste colombiano, segundo o governo, no que seria o primeiro caso desse tipo desde abril, quando as Farc libertaram os últimos militares e policiais ainda sob sua custódia.