Parlamento francês dá passo importante para aprovação de casamento gay

PARIS, 2 Fev (Reuters) - O parlamento francês aprovou neste sábado uma importante cláusula do projeto de lei para permitir o casamento homossexual e outorgar aos casais gays o direito de adotar crianças.

Centenas de milhares de pessoas se concentraram na Torre Eiffel, em Paris, no mês passado, para protestar contra o plano.

Em Paris, cerca de mil pessoas segurando cartazes dizendo "Todos nós nascemos de um homem e uma mulher" se reuniram perto do monumento dos Inválidos, não muito longe do prédio do Parlamento, algumas horas após a votação.