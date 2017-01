Chris Kyle, maior atirador dos EUA, é morto a tiros, dizem jornais

3 Fev (Reuters) - Chris Kyle, ex-atirador da Marinha norte-americana responsável por 160 mortes durante a sua carreira, foi morto a tiros junto com um outro homem no sábado, disse o co-autor do livro de Kyle.

Kyle escreveu "American Sniper" (atirador americano, em português) sobre sua atuação militar de 1999 a 2009. Ele e um outro homem foram encontrados mortos no local para prática de tiro do resort Rough Creek Lodge, no sábado, segundo o jornal Star-Telegram, que citou Tommy Bryant, xerife do condado de Erath. A segunda vítima não havia sido identificada.