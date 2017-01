Justiça europeia diz que há jogos arranjados até em eliminatórias para Copa

Uma investigação conjunta da agência europeia anticrime, a Europol, e de promotores de Justiça identificou cerca de 680 partidas suspeitas, incluindo jogos da eliminatória para a Copa do Mundo, campeonatos da Europa e Liga dos Campeões somente no âmbito dos clubes europeus, afirmou o dirigente da Europol, Rob Wainwright.

As partidas, algumas das quais foram alvo de processos criminais bem-sucedidos, foram disputadas entre 2008 e 2011. Cerca de 380 dos jogos suspeitos foram realizados na Europa. Outros 300 foram identificados na África, Ásia e América do Sul e Central.

O futebol é o esporte mais popular do mundo, visto por bilhões ao vivo e na televisão em todo o planeta, o que proporciona grandes lucros para alguns clubes e emissoras.

No ano passado, o chefe de um órgão anticorrupção estimou que o setor de apostas ligadas a esportes movimenta 1 trilhão de dólares a cada ano --ou 3 bilhões de dólares por dia-- a maior parte na Ásia e relacionada a partidas de futebol.

Um investigador alemão afirmou que a rede de corrupção envolve correios transportando suborno ao redor do mundo, pagando jogadores e árbitros para a manipulação de resultados, o que incluía ao menos 425 funcionários corruptos, jogadores e criminosos graves em 15 países.

"Temos provas em 150 desses casos, e as operações foram executadas a partir de Cingapura, com propinas de até 100 mil euros pagos por jogo", disse o investigador-chefe da polícia da cidade alemã de Bochum, Friedhelm Althans , em uma entrevista coletiva à imprensa.

Os investigadores disseram que não serão divulgados nomes de jogadores ou clubes enquanto a investigação estiver em andamento. No entanto, entre as partidas arranjadas estão várias do campeonato nacional de vários países europeus, bem como dois jogos da Liga dos Campeões, incluindo um realizado na Grã-Bretanha. Continuação...