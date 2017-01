Montadoras de veículos têm recorde de produção e vendas em janeiro

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 6 Fev (Reuters) - As montadoras de veículos do Brasil encerraram janeiro com recordes de produção e vendas, e com expectativa de um bom desempenho nos próximos meses, em claro contraste em relação à crise vivida em 2012, que forçou o governo a lançar medidas para estimular o setor.

As vendas de janeiro superaram pela primeira vez o patamar de 300 mil unidades para o mês, enquanto a produção foi a maior já apurada para o período, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

"Começamos o ano bem, estamos bastante otimistas", disse a jornalistas o presidente da entidade, Cledorvino Belini, também presidente do grupo Fiat para a América Latina.

As vendas de janeiro, segundo Belini, foram apoiadas em uma estratégia de reposição de estoques que vieram reduzidos de dezembro e por consumidores interessados em aproveitar modelos produzidos ainda com desconto integral do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O tributo, reduzido no ano passado, passou a ser gradualmente elevado a partir de janeiro.

"O emblemático foi o recorde de produção (...) muitas montadoras resolveram não conceder férias coletivas em janeiro para reporem os estoques", acrescentou o executivo.

Em janeiro, as vendas somaram 311,5 mil veículos, alta de 16 por cento sobre o mesmo mês de 2012, enquanto a produção disparou 32 por cento, para 279,3 mil unidades.

Segundo Belini, fevereiro deve apresentar uma queda natural de vendas e produção por causa do feriado do Carnaval e do número menor de dias úteis, mas o resultado do mês deverá ser maior que o registrado em fevereiro de 2012. "Em março deverá haver uma recuperação", afirmou.