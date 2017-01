Obama nomeia executiva Sally Jewell como secretária do Interior

Jewell é a primeira mulher que Obama anuncia para seu gabinete do segundo mandato, que tem sido criticado por falta de diversidade. Ela vai substituir Ken Salazar, que disse que não pretendia permanecer no cargo em um segundo mandato de Obama.

Entre outras coisas, a próxima secretária do Interior vai liderar a implementação de regras polêmicas do departamento sobre fraturamento hidráulico em terras públicas, supervisionar a pressão para perfuração no Ártico e guiar as políticas que governam as licenças de energia renovável em terras federais.