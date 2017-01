Indicado de Obama para CIA enfrentará democratas no Senado

WASHINGTON, 7 Fev (Reuters) - Alguns dos questionamentos mais difíceis para John Brennan, o indicado do presidente dos EUA, Barack Obama, para chefiar a CIA, podem vir de parlamentares democratas, e não da oposição republicana, em sua audiência de confirmação no Senado, nesta quinta-feira.

Brennan, de 57 anos, deve ser analisado de perto sobre as atividades de espionagem dos EUA, desde técnicas de interrogatório até o uso de naves não tripuladas (drones), quando comparecer diante do Comitê de Inteligência do Senado na audiência às 17h30 (horário de Brasília).