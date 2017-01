Rio prepara "patrulha antixixi" para o Carnaval

RIO DE JANEIRO, 7 Fev (Reuters) - O Rio de Janeiro nos últimos anos expulsou traficantes de morros, abriu faixas exclusivas para ônibus em ruas congestionadas e reprimiu ambulantes ilegais nas praias da cidade. Agora, às vésperas do Carnaval, as autoridades se preparam para enfrentar outra mazela carioca: o xixi na rua.

Desde que existe Carnaval, a imagem de pessoas se aliviando na rua --e a fedentina dessas poças mornas-- faz parte da festa tanto quanto as escolas de samba, as passistas seminuas, os blocos e os turistas bêbados.

A "patrulha do xixi" é parte do esforço das autoridades para impor um pouco de ordem a uma festa que está cada vez maior, com o ressurgimento dos blocos e das festas de rua. Nos últimos quatro anos, esses eventos dobraram de tamanho, e estima-se que o Carnaval este ano atraia 6 milhões de pessoas, resultando em uma injeção de 665 milhões de dólares na economia carioca.

Para lidar com tanta gente, a prefeitura instalou 18 mil banheiros portáteis. Junto com milhares de policiais já mobilizados, 7.700 agentes municipais --mais do que o dobro do que no ano passado-- fiscalizarão tudo, dos ambulantes descredenciados ao estacionamento proibido. Continuação...