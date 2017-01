UE quer que empresas compartilhem dutos para reduzir custos de banda larga

BRUXELAS, 7 Fev (Reuters) - A Comissão Europeia quer que as companhias de água, eletricidade e gás compartilhem suas tubulações subterrâneas com empresas de telecomunicações, a fim de reduzir o custo de instalação de cabos de fibra ótica e propiciar banda larga mais rápida, afirma um documento da Comissão visto pela Reuters.

A Comissão está tentando ajudar as companhias a reduzir o custo de instalação de redes de fibra ótica porque as redes de cabos de cobre do continente não serão capazes de sustentar o ritmo de expansão do uso de Internet -- especialmente Internet móvel.