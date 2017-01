China e Japão voltam a ter atrito por ilhas disputadas

PEQUIM, 8 Fev (Reuters) - China e Japão voltaram a trocar farpas nesta sexta-feira devido a manobras militares nos arredores de ilhas disputadas pelos dois países, aumentando a tensão que há meses domina as relações entre as duas maiores economias asiáticas.

No final de janeiro, o Japão acusou uma embarcação militar chinesa de direcionar seu radar para um navio da Marinha japonesa no mar do Leste da China. Em sua primeira declaração sobre o caso, o ministério da Defesa de Pequim rejeitou a queixa, dizendo que a "causa de raiz" da tensão está na forma intrusiva como o Japão monitora as embarcações chinesas.