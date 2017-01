Piratas sequestram três tripulantes de navio no Golfo da Guiné

O navio Esther C de bandeira britânica foi abordado na quinta-feira por piratas que roubaram parte dos bens, levaram os marinheiros e foram embora, disse em comunicado a Carisbrooke Shipping, sediada em Isle of Wight.

Muitos grupos de piratas que agem no Golfo da Guiné são desdobramentos de organizações militantes que operavam no Delta do Níger da Nigéria, que é rico em petróleo, mas que assinaram uma anistia com o governo.