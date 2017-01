Ex-policial volta a ser procurado em montanhas da Califórnia

LOS ANGELES, 9 Fev (Reuters) - As forças de segurança da Califórnia voltaram a procurar neste sábado, nas montanhas do estado, um ex-policial acusado por três assassinatos. A caçada foi interrompida durante a noite devido à forte nevasca.

O ex-policial de Los Angeles Christopher Dorner, 33, declarou guerra contra as autoridades de segurança e suas famílias em um manifesto na Internet, em que reclama de sua demissão do Departamento de Polícia da cidade, em 2008.

No sábado de manhã, autoridades destacaram policiais em terra e ar, afirmou Cindy Bachman, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de São Bernardino, que lidera as buscas. Cães farejadores e carros blindados com correntes para andar na neve estão sendo usados.