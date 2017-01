BP assina acordo para exportar gás natural dos EUA

A petrolífera londrina fechou contrato de 20 anos com a Freeport GNL, empresa que pretende construir uma planta de exportação no Texas, um terminal de para enviar por navio gás aos mercados carentes da Europa e Ásia, disse a Freeport em um comunicado nesta segunda-feira.

A capacidade do primeiro trem foi vendida ao grupo japonês Osaka Gas and Chubu Electric Power.

A planta de exportação será construída no local do terminal de importação existente da Freeport, que teve grande parte ociosa ao longo dos últimos anos, com um aumento da produção doméstica evaporando as necessidades de importação.