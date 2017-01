SAIBA MAIS-Metas do acordo de livre comércio EUA-UE

BRUXELAS, 13 Fev (Reuters) - As negociações para um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia devem começar em meses, quase duas décadas depois que a ideia surgiu entre as duas maiores economias do mundo.

A UE exportou 260,6 bilhões de euros em mercadorias para os Estados Unidos em 2011, com 184,2 bilhões de euros indo do lado contrário. Em serviços, as exportações da UE foram de 127,1 bilhões de euros e as importações, de 130,5 bilhões de euros.