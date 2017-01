Berkshire Hathaway e 3G Capital comprarão Heinz por US$28 bi

14 Fev (Reuters) - A Berkshire Hathaway, grupo do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciaram nesta quinta-feira a compra da H.J. Heinz, em uma operação que prevê pagamento de 23,2 bilhões de dólares em dinheiro

Incluindo dívida, o negócio, que combina as ambições dos fundadores da 3G na indústria de alimentos com a busca de Buffett por crescimento, foi avaliado pela Heinz como sendo o maior na história no setor, valendo 28 bilhões de dólares.