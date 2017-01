Ford, Peugeot e Toyota levam vendas na Europa a nova mínima

PARIS, 19 Fev (Reuters) - Ford, PSA Peugeot Citroën e Toyota arrastaram as vendas de carros na Europa para uma nova baixa em janeiro, começando 2013 com uma queda de 8,5 por cento, informou nesta terça-feira a Associação de Montadoras Europeias.

Os emplacamentos caíram para 918.280, afirmou a instituição com sede em Bruxelas. Esse foi o pior janeiro da série, iniciada em 1990, pois as medidas de austeridades e o desemprego afetaram os gastos dos consumidores.

A Ford, que está fechando três fábricas na Europa para cortar capacidade de produção, viu as vendas despencarem 26 por cento no mês passado, para 61.544 carros. Peugeot e Toyota tiveram queda de 16 por cento cada, a segunda maior entre as grandes montadoras.

Essa queda "confirma um fraco começo para 2013", disseram analistas do Credit Suisse em nota. "Esperanças de melhora nos ganhos e de caixa no segundo semestre são descabidas", opinaram.

Após cair em 2012 para uma mínima de 17 anos, a demanda europeia por carros deve cair ainda mais neste ano, pressionando ainda mais marcas de mercados de massa entre excesso de capacidade e preços desvantajosos. A maioria das fabricantes prevê que o mercado automotivo europeu cairá entre 3 e 5 por cento em 2013.

A Alemanha em particular está pesando nesta previsão. Após ter mostrado resistência a grande parte do declínio do ano passado, o maior mercado automotivo da Europa está em forte declínio, tendo caído 8,6 por cento em janeiro.

Apesar da fraca demanda na Alemanha, a Volkswagen aumentou a participação nas vendas europeias. As vendas da montadora caíram 5,5 por cento, uma queda menor que a do mercado todo, já que a marca de luxo Audi teve retração de apenas 2,1 por cento nos emplacamentos.

As duas concorrentes alemãs da Volkswagen tiveram resistência ainda maior. A BMW teve alta de 9,4 por cento nas vendas da marca, enquanto a Mercedes-Benz, da Daimler, vendeu 4,7 por cento mais.