BC elimina 40% dos códigos das operações de câmbio

BRASÍLIA, 19 Fev (Reuters) - O Banco Central vai eliminar 40 por cento dos cerca de 300 códigos da operações de câmbio em vigência no país, em uma medida de simplificação de dados e extinção de informações redundantes ou desnecessárias prevista no programa "Otimiza BC", apresentado pela instituição nesta terça-feira.

"Elimina-se com isso referências arcaicas, melhorando a qualidade das informações e a elaboração de estatísticas aos padrões internacionais", disse o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.

O BC adotará outras cinco medidas de vigência imediata e cujas circulares foram divulgadas nesta terça-feira pela instituição. Uma delas elimina a obrigatoriedade de elaboração e remessa do documento "Informações Financeiras Trimestrais", que representam hoje mais de 25 mil formulários por ano.

Outra medida é a redução do número de tarifas do Sistema de Transferência de Reservas (STR). "Estamos tornando mais barata e mais em conta um importante instrumento eletrônico de troca de recursos entre bancos", comentou Tombini.

O BC também passará a permitir que as informações do Sistema de Transferências Internacionais em reais (TIR), possam ser transmitidas de forma conjunta e mensal. A TIR abrange movimentações superiores a 10 mil reais e inferior a 100 mil reais, não sujeitas ao registro de capitais estrangeiros.

Além disso, entra em vigor de imediato a adoção de um novo regulamento de comunicação eletrônica de dados e informações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Simultaneamente a isso, o BC vai extinguir o Manual de Normas e Instruções, passando a direcionar as consultas para o Sistema de Normativos, lançado em 2012.