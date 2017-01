ESTREIA-Documentário de José Padilha disseca suspeita de crimes contra ianomâmis da Venezuela

SÃO PAULO, 20 Fev (Reuters) - Polêmicas sempre estão na alça de mira do cineasta carioca José Padilha, ao longo de uma cinematografia premiada, que inclui ficções, como "Tropa de Elite" (2007), e documentários, como "Ônibus 174" (2002), "Garapa" (2009) e o mais recente, "Segredos da Tribo" --que, apesar de realizado em 2010, quando estreou em festivais como Sundance, nos EUA, e É Tudo Verdade, no Brasil, somente agora chega às salas de cinema do País.