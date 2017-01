Alonso é o mais rápido nos testes de Barcelona

21 Fev (Reuters) - Fernando Alonso, da Ferrari, deixou os torcedores locais felizes ao marcar o tempo mais rápido nos testes pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em Barcelona, nesta quinta-feira.

Quinta-feira foi o último dia do bicampeão no carro F138 nesta semana, depois de fazer seu primeiro teste nele na terça-feira, com o brasileiro Felipe Massa testando na sexta-feira.