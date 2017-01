Coreia do Norte alerta EUA às vésperas de exercícios de guerra

SEUL, 23 de Fev (Reuters) - A Coreia do Norte alertou o principal comandante dos EUA sediado na Coreia do Sul de que suas forças sofrerão "uma destruição penosa" se levarem adiante os exercícios de guerra planejados com tropas sul-coreanas, informou a mídia estatal norte-coreana neste sábado.

Pak Rim-su, principal delegado da missão militar norte-coreana no vilarejo de Panmunjom, oficialmente em trégua, transmitiu a mensagem por telefone ao general James Thurman, comandante das Forças dos EUA-Coreia do Sul, afirmou a agência de notícias KCNA.

O fato ocorreu em meio à escalada nas tensões na península coreana na esteira do terceiro teste nuclear da Coreia do Norte no início do mês, um desafio às resoluções da ONU que despertou o repúdio da comunidade internacional.