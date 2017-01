Sinopec comprará fatia de ativos da Chesapeake por US$1 bi

Companhias na China, que têm as maiores reservas de xisto do mundo, estão ávidas para adquirir este know-how para extração em campos não convencionais.

A estatal chinesa CNOOC Ltd fechou um acordo para comprar a canadense de óleo e gás Nexen Inc por 15,1 bilhões de dólares, enquanto a norte-americana Pioneer Natural Resources Co disse no mês passado que venderia uma fatia de seus ativos no campo Wolfcamp, no Texas, para a Sinochem Group por 1,7 bilhão de dólares.