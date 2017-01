Israel faz teste bem-sucedido com nova defesa contra mísseis

Por Dan Williams

JERUSALÉM, 25 Fev (Reuters) - Israel realizou nesta segunda-feira um teste bem-sucedido de seu sistema interceptor de mísseis Arrow, que é projetado para destruir no espaço o tipo de míssil usado pela Síria e pelo Irã, informou o Ministério da Defesa israelense.

O sistema apoiado pelos EUA Arrow III implanta satélites que vão ao encontro de mísseis balísticos acima da atmosfera da Terra e os atingem a uma altura suficiente para permitir que qualquer ogiva não convencional se desintegre com segurança.

O teste de segunda-feira foi o primeiro voo ao vivo do Arrow III, mas não envolveu a interceptação de qualquer alvo.

"O teste analisou pela primeira vez as capacidades e o desempenho do novo Arrow III, considerado o interceptor mais inovador e revolucionário no mundo", disse o Ministério da Defesa.

Um funcionário do ministério disse que o teste, que foi realizado a partir de um local ao longo da costa mediterrânica de Israel e durou seis minutos e meio, teve "100 por cento de sucesso".

Os fabricantes disseram que o sistema revelou-se um sucesso em até 90 por cento dos testes anteriores.

"O sucesso do teste é um marco importante nas capacidades operacionais do Estado de Israel para ser capaz de se defender contra ameaças na região", disse o comunicado do ministério.