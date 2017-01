Obama salienta riscos de corte orçamentário para setor de defesa

"Esses cortes estão errados. Eles não são inteligentes, não são justos. São uma ferida autoinfligida que não tem de acontecer", disse ele a operários diante de uma enorme turbina de submarino no estaleiro Newport News Shipbuilding, na Virgínia.

A entrada em manutenção no estaleiro do porta-aviões USS Abraham Lincoln, por exemplo, já foi adiada devido à crise orçamentária.

Um acordo no Congresso poderia suspender os cortes, mas parece improvável que os dois partidos se ponham de acordo nesta semana sobre como substituí-los.

Os republicanos querem cortes de outra natureza, mais dirigidos do que o chamado "sequestro" orçamentário generalizado. Eles acusam Obama de estar exagerando o impacto do sequestro para promover planos do seu governo para eliminar lacunas tributárias que beneficiam contribuintes mais ricos.