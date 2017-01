Petrobras busca controlar vazamento em poço na bacia de Campos

SÃO PAULO, 2 Mar (Reuters) - A Petrobras informou neste sábado que trabalha para controlar um vazamento de óleo no campo de Marlim, na bacia de Campos, cuja origem foi identificada na sexta-feira.

A companhia constatou que o vazamento está relacionado a um problema no equipamento conhecido como "árvore de natal molhada", do poço MRL-131, segundo nota divulgada na noite de sexta-feira.

A estatal não informou quanto produz de petróleo no poço nem deu prazo para a retomada da produção no local.

Os primeiros indícios do vazamento foram avistados na quinta-feira, no campo de Marlim, a 172 km da costa de Macaé (RJ).

O volume de óleo detectado foi estimado em 108 litros, sendo 13 litros, na quinta-feira, e outros 95 litros, na sexta-feira, segundo a empresa. Não havia mais informações sobre o vazamento neste sábado, de acordo com a assessoria de imprensa.

"Todas as medidas para solucionar o problema já estão sendo tomadas pela empresa", ressaltou a companhia.

Cinco embarcações especializadas em contenção e recolhimento de óleo, três para inspeção submarina, foram deslocadas para a área do vazamento.

O campo de Marlim está situado perto de Marlim Sul e Marlim Leste, onde estão vários dos mais importantes poços produtores do Brasil --a bacia de Campos também é a principal produtora do país, com mais de 80 por cento da extração de petróleo. Continuação...