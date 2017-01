Parreira e Felipão defendem permanência de Neymar no Brasil até Copa-2014

RIO DE JANEIRO, 5 Mar (Reuters) - O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e o treinador da equipe, Luiz Felipe Scolari, defenderam nesta terça-feira a permanência do atacante Neymar no futebol brasileiro até pelo menos a disputa da Copa do Mundo de 2014.

O nome do jogador voltou a ser especulado mais uma vez em um clube europeu, com o lateral-direito Daniel Alves, companheiro de seleção do atleta do Santos, chegando a dizer que Neymar iria se transferir para o Barcelona. Neymar, de 21 anos, tem contrato com o Santos até 2014.