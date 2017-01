Marinha chinesa busca "cansar" barcos japoneses em águas disputadas

HONG KONG, 6 Mar (Reuters) - Embarcações militares e paramilitares da China estão percorrendo os mares ao redor de ilhas disputadas com o Japão no que especialistas dizem ser uma tática para sobrecarregar as forças japonesas, numericamente inferiores, que precisam detectar e monitorar as flotilhas rivais.

Diariamente, boletins noticiosos anunciam a mobilização de embarcações no mar do Leste da China, além de exercícios de combate naval, do lançamento de novos navios de guerra e de comentários pedindo uma defesa rigorosa do território chinês.

"O objetivo operacional no mar do Leste da China é cansar a Força Marítima Japonesa de Alta Defesa e a Guarda Costeira do Japão", disse James Holmes, especialista em estratégia marítima no Colégio de Guerra Naval de Newport, nos Estados Unidos.

Só depois de a China se envolver mais intensamente na disputa territorial com o Japão, no fim do ano passado, suas Forças Armadas passaram a deixar o sigilo de lado.

Agora, o Exército de Libertação Popular telegrafa rotineiramente suas manobras em torno das ilhas disputadas, conhecidas como Senkaku pelos japoneses, e como Diaoyu pelos chineses.

As notícias sobre essas missões também têm o valor de propaganda doméstica para Pequim porque demonstram que o regime comunista tem força e determinação para defender o que afirma ser seu território, segundo analistas políticos.

Mas especialistas alertam que essas constantes mobilizações de ambos os lados na área disputada elevam o risco de um acidente ou erro de cálculo que leve a um conflito.

No mais ameaçador desses incidentes até agora, Tóquio disse no mês passado que em duas ocasiões, no fim de janeiro, navios chineses fixaram suas miras em um helicóptero e em um destroier japoneses.