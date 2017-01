Chinesa Baosteel aumenta preços de aço em abril

XANGAI (Reuters) - A maior siderúrgica listada em bolsa de valores da China, Baosteel, afirmou que vai aumentar os preços de seus principais produtos com entrega para abril, indicando que vê um cenário de demanda mais forte.

A demanda por aço normalmente melhora a partir de março, conforme as atividades industriais e de construção se recuperam após o feriado do Ano Novo Lunar e da temporada de baixo consumo de inverno nas regiões que ficam no norte da China.