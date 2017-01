Braskem irá transferir equipe de negociação de nafta para Viena

Por Roberta Vilas Boas

SÃO PAULO, 8 Mar (Reuters) - A Braskem, maior petroquímica das Américas, levará operações de negociação de nafta para a capital da Áustria, com objetivo ficar mais próxima de fornecedores da Europa e do norte da África.

Atualmente, a equipe está em São Paulo e no Estado do Rio Grande do Sul. A mudança para Viena não implica em alteração dos fornecedores de nafta --principal matéria-prima da indústria petroquímica-- para a companhia.

Cerca de 70 por cento da nafta usada pela Braskem é fornecida pela Petrobras. O restante da matéria-prima vem da região do Mediterrâneo, principalmente do norte da África, além de Venezuela, Argentina e, em menor quantidade, do México.

"A Braskem compra cerca de 3 milhões de toneladas de nafta por ano da região do Mediterrâneo. Isso dá uma compra da ordem de 2,8 bilhões de dólares por ano. Nossa base de custo é europeia", afirmou à Reuters o vice-presidente de petroquímicos básicos da empresa, Rui Chammas, por telefone.

Segundo Chammas, a mudança ocorrerá neste semestre e permitirá que a equipe de negociação de nafta trabalhe no mesmo fuso-horário de fornecedores, facilitando o acompanhamento do mercado.

"Essa equipe trabalha hoje a partir do Brasil, e ela está se transferindo pra Viena para que possa ficar no mesmo fuso-horário dos fornecedores. Essa equipe, aqui no Brasil, tem que acordar em algumas épocas do ano cinco horas mais cedo para operar", disse o vice-presidente da Braskem.

"Acreditamos que operando no horário dos fornecedores vamos acompanhar o que acontece a pari passu... Claro que tem uma outra vantagem que é a interação no dia a dia com alguns fornecedores", acrescentou.