Justiça argentina fecha refinaria da Petrobras

BUENOS AIRES, 8 Mar (Reuters) - A Justiça argentina determinou o fechamento de uma refinaria que a filial local da Petrobras tem à venda no país devido a problemas ambientais e irregularidades nas licenças, disse nesta sexta-feira uma funcionária judicial.

"Foi ordenado o fechamento preventivo, que se está cumprindo neste momento, mas foi exigido um plano de corte, então a empresa elaborou um plano. Hoje (sexta-feira) às 6h da manhã deram início ao corte e aproximadamente na segunda-feira de madrugada estaria em produção zero", disse à Reuters a secretária do tribunal civil número 2 de Bahía Blanca, Rosana Bolatti.

A Petrobras Argentina disse em nota na noite desta sexta-feira que foi notificada pela Justiça sobre o fechamento da refinaria, embora esclareceu que "cumpriu com todas as exigências das autoridades competentes e que opera sob as normas ambientais vigentes."