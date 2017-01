Meia Wilshere desfalcará Arsenal e seleção inglesa

LONDRES, 12 Mar (Reuters) - O meio-campista Jack Wilshere desfalcará a seleção inglesa nas partidas contra San Marino e Montenegro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, e também não estará em campo no duelo de quarta-feira do Arsenal contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, disse nesta terça-feira o técnico do clube inglês, Arsene Wenger.