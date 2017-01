Minério de ferro tem preço mais baixo do ano por fraca demanda chinesa

CINGAPURA, 12 Mar (Reuters) - Os preços do minério de ferro caíram para seu nível mais baixo desde o final de dezembro, afetado pela menor demanda na China, principal mercado mundial da commodity.

O minério de ferro recuou mais de 9 por cento depois de atingir uma máxima de 16 meses em meados de fevereiro, após as siderúrgicas chinesas reduzirem a reposição de estoques uma vez que os estoques já estava crescendo por conta de uma demanda mais fraca do consumidor final.

O apetite chinês mais fraco desde o ano passado está levando grandes mineradoras a cortarem seus custos a fim de fortalecer seus lucros à medida que os preços caem. A Rio Tinto cortou em 90 por cento o número de funcionários no Simandou, projeto multi-bilionário da empresa de minério na Guiné, basicamente congelando seu investimento, disseram fontes do governo do país africano.