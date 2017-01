Igreja inicia conclave para eleger novo papa

Por Crispian Balmer e Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO, 12 Mar (Reuters) - Cardeais com mantos vermelhos estão reunidos atrás de pesadas portas de madeira da Capela Sistina nesta terça-feira, no início de um conclave que irá eleger um novo papa para resolver os conflitos e escândalos que abalam a Igreja Católica.

Cantos em latim e música de órgão acompanharam os cardeais enquanto eles seguiam para o aposento, com o retrato feito por Michelangelo de Cristo comunicando o Último Julgamento na parede de trás e sua imagem da mão de Deus dando vida a Adão no teto.

Com as mãos no Evangelho e falando em latim, eles fizeram um juramento de sigilo de não divulgar nada sobre a votação, que deve começar com uma rodada inicial de votos ainda nesta tarde.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia, e alguns cardeais especularam no início desta semana que poderia levar de quatro e cinco dias para escolher o homem que irá substituir o papa Bento 16, que renunciou de forma inesperada no mês passado.

As portas foram fechadas às 17h34 (13h34 no horário do Brasil), e o mestre de cerimônias, Guido Marini, disse "Extra Omnes" ("Todos fora", em latim), pedindo aos que não estivessem associados com a reunião que deixassem o aposento, dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

O cardeal maltês Prosper Grech, que aos 87 anos é velho demais para participar, permaneceu no aposento para fazer um sermão e lembrar aos 115 cardeais eleitores da gravidade de sua responsabilidade, antes que ele e Marini fossem os últimos não eleitores a saírem.

Fumaça de uma chaminé no telhado da capela irá anunciar o resultado para o mundo exterior. Fumaça negra significa uma votação inconclusiva, e fumaça branca sinaliza a eleição de um pontífice.