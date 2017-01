Suspensão de liquidação no mercado de energia afeta termelétricas

SÃO PAULO (Reuters) - A suspensão das liquidações financeiras do mercado de energia de curto prazo em janeiro atrasa o repasse de recursos que pagam a geração termelétrica atualmente acionada para garantir o fornecimento de energia ao país, afirmam fontes do mercado.

Os recursos para a geração termelétrica são arrecadados pelo Encargo de Serviços ao Sistema (ESS) mensalmente e repassados para os geradores térmicos. Com a manutenção da suspensão das operações de curto prazo, não será possível realizar a liquidação de janeiro antes de maio, postergando o repasse do ESS para remunerar a geração termelétrica, disse a fonte.

Além disso, a postergação da liquidação de janeiro tende a afetar as liquidações subsequentes, conforme disse a fonte e também alertam as áreas técnicas da Aneel em relatório sobre o tema, disponível no site da agência.