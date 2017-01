Suspensão de liquidação no mercado de energia afeta termelétricas

SÃO PAULO, 13 Mar (Reuters) - A suspensão das liquidações financeiras do mercado de energia de curto prazo em janeiro atrasa o repasse de recursos que pagam o acionamento da geração termelétrica, segundo fontes do mercado.

Os recursos para a geração termelétrica são arrecadados pelo Encargo de Serviços ao Sistema (ESS) mensalmente e repassados para os geradores térmicos. Com a manutenção da suspensão das operações de curto prazo não será possível realizar a liquidação de janeiro antes de maio, postergando o repasse do ESS para remunerar a geração termelétrica, disse a fonte.

Além disso, a postergação da liquidação de janeiro tende a afetar as liquidações subsequentes, conforme disse a fonte e também alerta as áreas técnicas da Aneel em relatório sobre o tema.

A sazonalização consiste num mecanismo em que as geradoras distribuem ao longo do ano como vão disponibilizar o lastro de sua geração e geralmente ocorre em dezembro.

Como a sazonalização ocorreu quando as geradoras já sabiam qual seria o valor do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) de janeiro, essas empresas teriam buscado alocar mais energia para obter ganhos comerciais desse preço que estava alto. Entretanto, algumas geradoras registraram perdas com essa tentativa de obter ganhos, pois geraram menos energia que as suas garantias. Continuação...