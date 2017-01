Ferdinand ganha nova chance na seleção da Inglaterra

LONDRES, 14 Mar (Reuters) - O zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand foi convocado nesta quinta-feira novamente para a seleção inglesa pelo técnico Roy Hodgson, após quase dois anos de ausência, para os jogos contra San Marino e Montenegro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

Críticos disseram que a razão por trás da ausência de Ferdinand no elenco era o problema de relacionamento com o ex-capitão da Inglaterra John Terry, que esteve envolvido em um caso de racismo contra o irmão de Ferdinand, o também jogador Anton.

A Inglaterra está em 2o lugar no Grupo H das eliminatórias, com seis jogos por disputar. Eles enfrentam o último colocado San Marino no dia 22 e a líder Montenegro no dia 26.