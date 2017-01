Brasil melhora IDH, mas fica abaixo da média da América Latina

SÃO PAULO, 14 Mar (Reuters) - O Brasil melhorou o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2012, mas não conseguiu superar a média da América Latina e mateve a mesma posição do ano anterior no ranking mundial divulgado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Segundo o Pnud, o Brasil equilibrou crescimento nas três dimensões do desenvolvimento humano que são medidas pelo índice --saúde, renda e educação-- e ficou entre os 15 países que mais conseguiram reduzir o déficit no IDH entre 1990 e 2012.

"A estratégia de política estrutural de longo prazo adotada pelo Brasil, com a universalização do bem-estar social, foco na redução das desigualdades e redução da pobreza, coloca o país em posição de destaque", segundo o relatório.

Em 2012, o Brasil teve um IDH de 0,730, ficando dentro do grupo de desenvolvimento humano alto. Embora o índice tenha melhorado em relação a 2011, quando ficou em 0,728, o país se manteve neste ano na 85ª posição do ranking devido ao avanço de outras nações.

Apesar de crescer num ritmo mais rápido e com mais qualidade do que seus vizinhos, o índice brasileiro ficou abaixo da média para a América Latina, que atingiu 0,741, e de outros países do continente, como Chile (40ª), Argentina (45ª) e México (61ª).