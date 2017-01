Bulgária não tomará iniciativa para colocar Hezbollah na lista negra

SÓFIA, 16 Mar (Reuters) - O primeiro-ministro interino da Bulgária disse no sábado que não começaria nenhum movimento para impor sanções da UE ao grupo islamista Hezbollah, embora o país tenha implicado o movimento islamista em um ataque a bomba em um resort do Mar Negro.

Líderes da oposição também usaram os protestos para denunciar o que viam como acusações irresponsáveis do governo de que o Hezbollah estava por trás da bomba do ano passado que matou cinco israelenses no resort de Burgas no Mar Negro.