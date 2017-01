Obama quer regras globais para utilização de aviões não-tripulados

Por Tabassum Zakaria

WASHINGTON, 17 Mar (Reuters) - O presidente Barack Obama, que aumentou o número de ataques com aviões não tripulados, chamados de drones, contra suspeitos de terrorismo no exterior, busca influenciar as diretrizes mundiais para a utilização do armamento agora que a China e outros países estão preparando a construção de sua própria tecnologia.

Os EUA foram os primeiros a usar aviões não tripulados equipados com mísseis para matar militantes suspeitos após os ataques em Nova York e Washington de 11 de setembro de 2001.

Mas outros países estão recuperando o tempo perdido. O interesse da China em veículos aéreos não tripulados foi demonstrado em novembro durante um show aéreo. De acordo com o jornal estatal Global Times, a China cogitou fazer o seu primeiro ataque com drone para matar um suspeito do assassinato de 13 marinheiros chineses, em 2011, mas as autoridades decidiram que queriam o homem vivo, para que pudessem levá-lo a julgamento.

"As pessoas dizem: 'O que acontecerá quando os chineses e os russos obtiverem esta tecnologia?' O presidente está bem ciente dessa preocupação e quer definir normas sobre essas ferramentas para a comunidade internacional", disse Tommy Vietor, que era porta-voz da Casa Branca até o início deste mês.