Zazcar aproveita geração da Internet e caos no trânsito para crescer

SÃO PAULO (Reuters) - Engarrafamentos diários e cada vez mais longos, aumento nos preços de combustíveis, edifícios com menos vagas de garagem e aumento dos investimentos em transportes públicos estão criando um cenário favorável para o surgimento de um novo mercado de veículos no Brasil.

Iniciado em 2010 na capital paulista, onde congestionamentos de mais de 100 quilômetros são rotina e que atravessa um momento de obras de infraestrutura de mobilidade por ocasião da Copa do Mundo de 2014, o compartilhamento de veículos vem sendo explorado pela jovem empresa Zazcar, que tem meta de crescer sua base de clientes em quase 100 vezes nos próximos cinco anos.

O serviço é uma modalidade de aluguel de veículos que tem ganhado popularidade em mercados maduros como Estados Unidos e Europa, onde até montadoras de veículos estão investindo no conceito.

Pesquisa da KPMG com executivos das principais indústrias automotivas do mundo, divulgada neste ano, afirma que 72 por cento deles acreditam no conceito de mobilidade do serviço como alternativa à propriedade de carros em áreas urbanas.

O cliente pode reservar pela Internet um carro para usar por algumas horas, sem precisar se preocupar com custo de combustível, impostos e outros gastos referentes à propriedade do veículo, como IPVA, DPVAT, licenciamento e seguro.

Um dos exemplos de utilização é chegar ao trabalho via transporte público e alugar um veículo para eventuais reuniões fora do escritório. Ao final do compromisso, o cliente devolve o carro no ponto em que o retirou.

"A era da informação criou uma geração mais aberta ao conceito de acessar o bem, em vez de ter o bem. As pessoas estão percebendo a mobilidade como serviço", afirmou o presidente da Zazcar, Felipe Barroso, em entrevista à Reuters. Segundo ele, 25 por cento dos 2.300 atuais usuários do serviço na empresa venderam seus carros ou deixaram de comprar novos veículos.

A Zazcar surgiu inspirada na Zipcar, criada nos Estados Unidos há cerca de 12 anos e que hoje tem mais de 760 mil clientes em 37 Estados no país. A companhia norte-americana recebeu em 2 de janeiro oferta de aquisição de 500 milhões de dólares pela gigante do aluguel de veículos Avis.