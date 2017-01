Platts lançará ferramenta para dar tranparência a mercado de minério

PERTH, 19 Mar (Reuters) - A empresa de informações Platts deve lançar na sexta-feira um instrumento eletrônico para permitir acesso mais transparente às transações dos preços de minério de ferro, em meio a acusações da China, importante importador, de que algumas mineradoras e traders estariam manipulando o mercado.

A Platts, uma das duas provedoras de avaliações dos preços do minério de ferro, já usa uma plataforma similar a fim de auxiliar na avaliação dos preços da transações físicas no mercado do petróleo.

A principal agência de planejamento econômico da China atacou, no início do mês, as três maiores produtoras de minério de ferro do mundo, acusando-as de manipular o mercado a fim de elevar os preços após uma mínima de 16 meses em fevereiro.

A BHP Billiton respondeu às acusações um dia depois, dizendo que "busca melhorar a transparência ao aumentar a liquidez do mercado spot".

A Platts tem conduzido simulações da chamada eWindow para minério de ferro com os players do mercado de minério de ferro antes do lançamento na sexta-feira, disse o diretor editorial da empresa, Francis Browne.

O preço do minério com teor de 62 por cento de ferro foi cotado a cerca de 134 dólares a tonelada nesta terça-feira.